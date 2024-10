Serginho assume titularidade e lidera ataque do Santos na reta final da Série B

O Santos encaminhou a volta à elite do futebol brasileiro em 2025. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, o Peixe chegou aos 62 pontos na Série B, oito a mais em relação ao Ceará – primeiro fora da zona de acesso. O bom retrospecto recente do time passa pelos pés de um jogador específico do elenco: o meio-campista Serginho.

Com o Giuliano preservado diante do Ceará, Serginho assumiu a titularidade no meio-campo e foi bem avaliado por Fábio Carille. Assim, manteve-se nos 11 jogadores iniciais para a partida com o Ituano.

Nos dois últimos dois jogos, aliás, o meia participou diretamente dos três gols marcados pelo Alvinegro. Ele distribuiu uma assistência e marcou um gol, além da bola roubada para o segundo tento sobre o Ituano. Assim, ele comemorou o feito após o embate.

“Venho treinando bastante para isso e perseverando para poder chegar nesses momentos e fazer o gol. Fui muito feliz ali em acreditar na bola do Guilherme. Já tínhamos combinado essa jogada no treino e acabou dando certo. Muito feliz”.

Revelado pelo Santos, Serginho coleciona passagem por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat (Cazaquistão), Ceará, Matsumoto Yamaga (Japão), Daegu (Coreia do Norte), Paysandu, Portuguesa e Maringá. Seu auge, porém, veio no clube japonês, quando marcou dez gols, foi campeão e melhor meia da J2 League. Agora, o jogador tenta fazer com que o time no qual foi revelado volte para a elite do futebol brasileiro. Além disso, quer mostrar que pode ser importante na próxima temporada.

