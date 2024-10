Botafogo vai sugerir datas à CBF para partida contra o Palmeiras

O Botafogo está próximo de disputar uma final histórica da Libertadores. E, para isso, a partida contra o Palmeiras, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro, terá que ser disputada em outra data, visto que o jogo está previsto para acontecer no fim de semana da final da competição internacional.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira (30), que a partida será no dia 26 de novembro, ou seja, quatro dias antes da final da Libertadores. Dessa forma, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Alvinegro não concordou com esta data e vai enviar novas possibilidades para a entidade.

Vale ressaltar que pelo regulamento da Conmebol, os finalistas da Libertadores devem estar na sede da final da competição (nesta edição, em Buenos Aires) três dias antes, ou seja, 27 de novembro.

A partida entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, na reta final do Brasileirão, pode definir quem vai levar o título da competição. Faltando sete rodadas para o fim da competição, as duas equipes brigam pela liderança. O Alvinegro é o atual líder, com 64 pontos. O Verdão, por sua vez, está em segundo, com 61.

Vale ressaltar que Botafogo e Palmeiras também disputaram o último título do Brasileiro. O Alvinegro foi perdendo força na reta final e acabou ficando fora do G4 da competição. Aliás, um confronto entre as equipes foi fundamental para arrancada do Verdão em 2023.

