Sporting resiste à saída imediata de Rúben Amorim para o Manchester United

A contratação do novo treinador do Manchester United pode demorar mais do que o esperado no clube inglês. De acordo com informações da imprensa portuguesa, o Sporting quer segurar o técnico Rúben Amorim até a próxima pausa para a Data Fifa. Isso permitiria ao treinador comandar o time nas partidas contra Estrela da Amadora, Manchester City e Braga.

Embora o Manchester United tenha confirmado que pagará a multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões), o Sporting tem até 30 dias, por contrato, para liberar o técnico. Os ingleses, no entanto, desejam contar com o treinador de 39 anos já no próximo domingo (3), em tempo para o jogo contra o Chelsea.

Contudo, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, se mantém firme e prioriza os interesses do clube. Com uma sequência de jogos decisivos, o Sporting busca manter Amorim por mais tempo. Para isso, o clube português quer um valor maior do que a cláusula, caso o Manchester United insista na liberação imediata.

Nas próximas horas, enquanto representantes do clube inglês continuam em Lisboa para tratar da transferência, espera-se uma resolução para a situação.

