Manchester United goleia Leicester na primeira partida sem Erik ten Hag

Problema resolvido? O Manchester United goleou o Leicester por 5 a 2, nesta quarta-feira (30), em Old Trafford, na primeira partida desde a demissão do técnico Erik ten Hag. O interino Ruud Van Nistelrooy, ex-jogador do clube que era auxiliar do holandês, comandou a equipe e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. Casemiro tece uma grande atuação, com direito a dois gols e um belo lançamento que originou outro. Além disso, Bruno Fernandes dividiu o brilho da vitória com outros dois gols marcados, enquanto Garnacho completou a goleada dos Red Devils. Pelo lado dos visitantes, o meia El Khannouss e o zagueiro Coady balançaram a rede.

Dessa maneira, o United está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa e o próximo adversário será definido por meio de um sorteio realizado pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

Além do Manchester United, outras equipes também confirmaram a classificação para as quartas de final. Na última terça-feira (29), Southampton e Brentford, nos pênaltis, garantiram a vaga. Já nesta quarta-feira, foi a vez de Liverpool, Arsenal, Newcastle e Crystal Palace confirmarem a classificação. Por fim, o último classificado será definido no duelo entre Tottenham e Manchester City, em Londres, também nesta quarta-feira.

Manchester United x Leicester

As equipes fizeram um grande primeiro no Old Trafford, com direito a seis gols. O Manchester United chegou a abrir uma vantagem de três gols, mas levou o placar de 4 a 2 para o vestiário. O grande destaque dos primeiros 45 minutos foi o brasileiro Casemiro, autor de dois gols e um belo lançamento que originou outro. Bruno Fernandes e Garnacho marcaram os outros gols dos Red Devils. Por outro lado, o meia El Khannouss e o zagueiro Coady balançaram a rede.

No entanto, o segundo tempo teve menos emoções. Com a necessidade de buscar o resultado, o Leicester foi para cima e tentou pressionar os donos da casa. O United, por sua vez, conseguiu se fechar bem na defesa e tentava levar perigo nos contra-ataques. No entanto, um péssimo recuo na zaga do Leicester deixou Bruno Fernandes na cara do gol para anotar o segundo gol na partida e encaminhar a vitória do Manchester United.

Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Terça-feira (29/10)

Southampton* 3×2 Stoke City

Brentford* (5) 1×1 (4) Sheffield Wednesday

Quarta-feira (30/10)

Brighton 2×3 Liverpool*

Preston 0x3 Arsenal*

Manchester United* 5×2 Leicester

Newcastle* 2×0 Chelsea

Aston Villa 1×2 Crystal Palace*

Tottenham x Manchester City – 17h15

*Classificados para as quartas de final

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.