Musiala faz hat trick na goleada do Bayern sobre o Mainz

Sem a menor dificuldade, o Bayern de Munique avançou à terceira fase da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (30/10), fora de casa, goleou o Mainz 05 por impiedoso 4 a 0. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Musiala estava inspirado; afinal, fez três gols, seu primeir hat-trick na temporada. Sané completou o placar. Kane também se destacou, participando de três gols.

O técnico do Bayern. Vincent Kompany, surpreendeu ao escala quase a força máxima. E, com isso, Bayern “matou o jogo” diante do frágil rival, ainda no primeiro tempo. Os bávaros já foram mostrando serviço logo aos dois minutos, quando Musiala fez o primeiro gol, aproveitando uma corta-luz de Harry Kane.

Mas o Mainz até conseguiu segurar o Bayern por algum tempo. Contudo, levou o segundo gol aos 37 minutos, mais uma vez com Musiala, concluindo jogada em que o time tocou a bola por quase três minutos. A jogada terminou com Kane cabeceando e Musiala concluindo o rebote. O time da casa sentiu o golpe. Nos acréscimos, levou mais dois gols: um com Sané, após contra-ataque puxado por Kane, e outro com Musiala, concluindo jogada de Laimer pela direita.

No segundo tempo, o Bayern ficou tocando a bola (teve 80% de posse), deixando o tempo passar. Afinal, a vitória e a classificação estavam mais do que asseguradas.

