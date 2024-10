Lanús x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Lanús e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira, 30/10, às 19h (de Brasília), no Néstor Díaz Pérez, também conhecido como La Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo terminou em empate por 1 a 1, no Mineirão.

Com este resultado, uma vitória simples do Granate ou da Raposa, aliás, garantem os times na final da competição. Por outro lado, um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem passar, vai enfrentar Racing ou Corinthians na final. E a Voz do Esporte prepaou uma cobertura de primeira. A Jornada Esportiva começa às 17h30 (de Brasília), sob o comando e a narração de Ricardo Froede.