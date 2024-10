VP jurídico conta como gestão de Pedrinho encontrou a Vasco SAF: ‘Situação grave’

A 777 Partners deixou o controle do Vasco, mas deixou muitas consequências por conta da má organização. Assim, o clube associativo assumiu a gestão do futebol novamente. Em entrevista à VascoTV, o vice-presidente jurídico da associação, Felipe Carregal, contou o cenário visto pela gestão do presidente Pedrinho.

“Quando assumimos o controle da SAF, a situação era muito grave, temerária. Porque a Vasco SAF nasce devendo R$ 700 milhões. Se você é o gestor de uma empresa que deve R$ 700 milhões, o que precisa fazer? Pagar de alguma forma. O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. O Vasco estava devendo R$ 700 milhões e não tinha uma gestão ativa. Tinha uma grande oportunidade. Dinheiro novo na mesa. A 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo e resolveria o problema do Vasco. Não fez porque não quis. Não houve interesse deles. Nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Não tinham interesse em resolver o problema do Vasco”, declarou o VP jurídico do Vasco. E completou:

“Você vê o que o City fez no Bahia. Rapidamente, com uma gestão ativa, pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol. Todos sabem. Por que não foi feito? A situação é gravíssima. Para piorar, além de não terem pago a dívida, conseguiram gerar mais dívida. É impagável e surreal. Perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. Não fizeram porque não tinham nenhum interesse”, disse.

Para ter uma ideia, o contrato com a 777 Partners mostra que a dívida bruta do Cruz-Maltino em 30 de abril de 2022 era de R$ 738.142.485,00. No entanto, a líquida estava em R$ 648.490.608,00. A maior fatia da dívida, aliás, é do RCE. Neste sistema, os credores, cíveis e trabalhistas, fazem uma fila para receber de acordo com a ordem de prioridade.

Vasco consegue liminar

O Vasco, aliás, conseguiu, por meio da Justiça do Rio, uma decisão que suspendeu todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o clube na última terça (29). A medida, afinal, é para respaldar o Cruz-Maltino de possíveis punições durante o período.

