Palmeiras intensifica preparação para o Derby contra o Corinthians, pelo Brasileirão

O Palmeiras intensificou os trabalhos para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça (30), o elenco do Verdão realizou mais um treinamento sob o comando de Abel Ferreira.

O plantel foi divido em três grupos, que fizeram trabalhos alternados. Enquanto dois times faziam atividade em um campo reduzido, o outro praticava trabalhos de cruzamentos, ultrapassagens e finalizações, do outro lado do gramado.

Ausente no empate contra o Fortaleza por conta de dores no joelho esquerdo, o atacante Lázaro realizou um trabalho separado na parte interna, sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Perfomance. Já o lateral-esquerdo Piquerez, que ainda está em fase de transição, realizou atividades à parte do grupo no gramado.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos, quatro atrás do líder Botafogo. Restam sete jogos para o time alviverde na busca pelo tricampeonato.

