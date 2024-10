Botafogo garante título simbólico do primeiro turno do Brasileirão

O Botafogo conquistou nesta quarta-feira (30/10) o ‘título simbólico’ do primeiro turno do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Isto aconteceu, porque o Flamengo empatou com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada.

O Glorioso terminou o primeiro turno com 40 pontos, dois a mais que o Flamengo. Para o clube rubro-negro passar o Botafogo, precisaria de uma vitória em Porto Alegre nesta noite por pelo menos dois gols de diferença.

Assim, o resultado manteve o Flamengo na quarta posição do Brasileirão, com 55 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. O Inter, aliás, é o quinto, com 53.

Resta apenas o jogo entre Athletico-PR x Atlético-MG, pela 19ª rodada. A partida deve ser no dia 16 de novembro, durante a data Fifa. Este confronto, contudo, não faz diferença no topo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Embora o título de campeão do primeiro turno tenha valor apenas simbólico, ao longo das temporadas foi se mostrando um indicador importante sobre o potencial de uma equipe ser campeã do Brasileirão, principalmente quando os jogos foram disputados na ordem original.

