Joelinton celebra 350 jogos por clubes na vitória contra o Chelsea

Joelinton teve um dia daqueles ficam marcados na vida como jogador de futebol. Na tarde desta quarta-feira (30), o jogador brasileiro entrou em campo pela 350ª vez como profissional em partidas por clubes, no triunfo do Newcastle sobre o Chelsea por 2 a 0, que garantiu a vaga as quartas de final da Copa da Liga Inglesa para os Magppies. Isak e Disasi, contra, marcaram os gols.

Joelinton iniciou sua carreira como profissional em 2014, no Sport. Pelo Leão, foram 39 partidas. Já na Europa, passou por Rapid Vienna, da Austria, onde participou de 79 jogos, e Hoffenheim, da Alemanha, entrando em campo 36 vezes. Ainda atacante, rumou à Inglaterra, vendido ao Newcastle, onde virou meio-campista. A partida contra o Chelsea foi a de número 196 com a camisa dos Magppies.

“Hoje é um daqueles dias que vão ficar marcados para sempre na memória. Estou muito feliz por ter chegado a essa marca de 350 partidas como profissional, só contando jogos por clubes, e orgulhoso da trajetória e história que venho construindo. Sou muito grato a Deus, à minha família e a todos que estão comigo nessa caminhada. Hoje tenho a oportunidade de atuar na melhor liga do mundo, em um clube onde sou muito feliz e busco desfrutar disso tudo. Assim como já tive a chance de vestir a camisa da seleção brasileira, e é uma sensação única”, afirmou o jogador após a partida.

Joelinton também exaltou o resultado diante o clube londrino e a classificação do Newcastle na competição.

“Esse resultado foi muito importante para a gente, pois enfrentamos uma equipe muito qualificada, com um poder de investimento muito alto, e conseguimos essa classificação na Copa e nos dá muita confiança para a sequência”, concluiu.

