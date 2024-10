Botafogo segura pressão no Uruguai e avança para sua primeira final de Libertadores

Pela primeira vez em sua história, o Botafogo está na final da Libertadores. A grande vantagem obtida no jogo de ida fez o time brasileiro poupar quatro de seus jogadores pendurados do duelo de volta em Montevidéu. O Peñarol foi valente e conseguiu honrar seus torcedores com uma vitória por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (30). Mas o placar ainda ficou distante de ameaçar a classificação alvinegra para a decisão.

Jaime Báez, com um gol em cada tempo, e Batista asseguraram o triunfo no Estádio Centenário. Almada descontou para os cariocas. O adversário seráo Atlético Mineiro, que eliminou o River Plate na outra chave. A final será no dia 30 de novembro, no Monumetal de Nuñéz em Buenos Aires.

Só deu Peñarol

O Glorioso entrou nervoso sem a marcação encaixada. Apenas com o goleiro John escalado de início, o time sentiu as ausências. Mas em especial dos principais homens de frente, como Igor Jesus e Luiz Henrique. O Peñarol, por sua vez, se lançou à frente e acelerou o jogo, criando diversos embates no decorrer da etapa. A equipe aurinegra teve liberdade para ditar o ritmo, embora também tenha apostado em chuveiradas na área alvinegra. Aos 30 minutos, não teve jeito: Báez desferiu um chute belíssimo para abrir o placar. Os anfitriões tiveram, ainda, outras oportunidades de ampliar, mas esbarraram na trave e em John.

Agressão no intervalo

O goleiro Aguerre agrediu John no intervalo e recebeu cartão vermelho, deixando o Peñarol com um jogador a menos durante todo o segundo tempo no Centenário.

Tensão do início ao fim

Com a necessidade de fazer mais quatro gols para forçar a disputa de pênaltis, o Peñarol assumiu riscos. O Botafogo, que até então não havia sofrido gols de fora da área no torneio continental, levou outro de Báez. Antes disso, o VAR anulou um pênalti a favor dos brasileiros. Aos 20′, Fernández cobrou falta rapidamente e Hernández tocou de calcanhar para Báez finalizar colocado: 2 a 0. Mateo Ponte foi expulso aos 24′. O Peñarol seguiu em cima, mas o Botafogo aproveiutou para levar perigo. Marlon Freitas perdeu boa chance, mas Almada, aos 42′, descontou após boa jogada com Freitas. No minuto seguinte, Pérez deu excelente passe por cima da defesa para Batista dominar e anotar o terceiro. Mas não foi o suficiente. A classificação édo Fogão!

PEÑAROL 3×1 BOTAFOGO

Libertadores-2024 – Jogo de volta da semifinal

Data: 30/10/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Público e Renda: –

Gols: Jaime Báez, 30’/1ºT (1-0); Jaime Báez, 20’/2ºT (2-0); Almada, 42’/2ºT (2-1); Batista, 43’/2ºT (3-1).

PEÑAROL: Aguerre; Milans (Avenatti, 30’/2ºT), Guzmán Rodriguez, Javier Méndez e Maxi Olivera (Lucas Hernández, 15’/2ºT); Damián García (De Amores, intervalo), Rodrigo Pérez, Leo Fernández e Jaime Báez (Hernández, 24’/2ºT); Maxi Silvera (Facundo Batista, 14’/2ºT) e Sequeira (Ignacio Sosa, 14’/2ºT). Técnico: Diego Aguirre

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte, 12’/2ºT), Bastos, Adryelson e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Eduardo, 12’/2ºT) e Savarino (Barboza, 26’/2ºT); Tiquinho Soares e Matheus Martins (Almada, intervalo). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Cuña (COL)

Cartões amarelos: Pérez (PEN); Bastos, Vitinho (BOT)

Cartão vermelho: Aguerre intervalo (PEN)

*Acertou John na saída do campo no intervalo.

