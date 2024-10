Textor destaca ‘história’ do Botafogo na Libertadores e deixa recado para jogadores

Acionista da SAF do Botafogo, John Textor postou um vídeo do elenco comemorando a classificação para a decisão da Libertadores, nesta quarta-feira, no Centenário, em Montevidéu. Ele destacou a história sendo feito e deixou um recado para os jogadores.

“Primeira final de Libertadores da história do Botafogo. Absorvam isso, rapazes. Desfrutem. Vocês merecem!”, escreveu John Textor, no Instagram.

O Botafogo perdeu por 3 a 1 o jogo, mas avançou com 6 a 3 no agregado. Na final, vai enfrentar o Atlético-MG no dia 30 de novembro, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Antes da decisão da Libertadores, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. Líder com três pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado, a equipe alvinegra faz o clássico contra o Vasco, terça-feira que vem, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada.

