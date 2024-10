Manchester United acerta contratação do técnico Rúben Amorim

O Manchester United acertou a contratação do técnico Rubén Amorim. De acordo com o “The Athletic” e o jornal “A Bola”, os Diabos Vermelhos já tem um acordo com o treinador português, que será o substituto de Erik ten Hag. O salário de Amorim deve ficar na casa de 650 mil euros mensais (R$ 4 milhões) e valerá até junho de 2027. Contudo, sua estreia no clube inglês ainda vai demorar um pouco.

Isso porque Rubén Amorim vai comandar o Sporting em mais três jogos, antes de se despedir de vez do clube português. Sua estreia pelo Manchester United vai acontecer após a Data Fifa, contra o Ipswich Town, pela Premier League. Os ingleses vão pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões).

Por pagar a multa rescisória, o Sporting tem até 30 dias, por contrato, para liberar o técnico. Contudo, o Manchester United se disponibilizou a pagar mais 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) para evitar e contar com o novo comandante mais cedo. Por sua vez, o clube português vai manter o treinador o máximo de tempo que conseguir.

O português, de 39 anos, é treinador do Sporting desde 2020 e já conquistou cinco títulos com o clube, incluindo dois campeonatos nacionais. que não vinham há 19 anos. O bom futebol apresentado e a revelação de jogadores importantes também levaram destaque para o sucesso de Rúben Amorim, ao lado do diretor de futebol Hugo Viana, que assumirá o Manchester City na próxima temporada.

Além disso, Rúben Amorim foi alvo do Liverpool no começo do ano. Já nas últimas semanas, o português foi apontado como o sucessor natural de Pep Guardiola no Manchester City. Contudo, o United se apressou e fechou a contratação do treinador.

