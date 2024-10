Botafogo desembarca no Rio após garantir vaga na final da Libertadores

Assim, durante a chegada, os torcedores gritaram os nomes de cada atleta, que passava pelo corredor de segurança, perto dos policiais. A retribuição veio em forma de selfies e autógrafos para delírio dos alvinegros presentes no local. Almada, autor do gol da equipe no Uruguai, foi um dos mais celebrados.

Um fato curioso já deu uma prévia da rivalidade com o Atlético-MG, adversário da final da Libertadores. Afinal, cerca de 40 torcedores desembarcaram no Rio voltando de Buenos Aires e ganharam a provocação dos botafoguenses.

Por fim, a grande decisão acontece no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina. Será mais uma final brasileira, desta vez em pleno estádio do River Plate. Antes disso, o Botafogo segue firme na briga por outro título, o do Campeonato Brasileiro e entra em campo diante do Vasco, na terça-feira (5), no Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.