Gerson acusa dores na coxa após empate entre Flamengo e Internacional

O empate em 1 a 1 com o Internacional na noite da última quarta-feira (30), no Beira-Rio, levou Gerson ao limite físico. Em campo por toda partida, o capitão do Flamengo ficou estirado no gramado por alguns minutos após o apito final e acusou dores na coxa ainda no local. Membros da comissão técnica e do Departamento Médico o atenderam antes mesmo da descida para o vestiário.

A cena dos jogadores desabando como peças de dominó em campo marcou o fim de jogo rubro-negro no Beira-Rio. O desgaste estava evidente em praticamente todos atletas, mas especialmente em Gerson – que participou de 51 partidas do Flamengo no ano. A expressão do capitão acusava algo para além do cansaço e isso preocupou torcedores, visto que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil está marcado para este domingo, dia 03 de novembro.

O Flamengo ainda não divulgou informações sobre Gerson, que deverá passar por avaliação no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (31). O grupo se reapresentará ao CT horas após o desembarque no Rio de Janeiro – previsto para ocorrer no início da tarde.

Temporada de Gerson

Capitão do Flamengo desde o período Tite, Gerson ostenta uma minutagem quase sobre-humana na temporada: 4.014 minutos jogados. Se considerarmos as participações na Seleção, o número sobe para 4.186. O meia disputou 55 partidas no ano – 51 pelo Rubro-Negro – e contribuiu com 12 participações em gols.

Gerson esteve presente em 29 dos 31 jogos do Flamengo no Brasileirão e detém o recorde de participação entre o elenco. Além do número elevado de partidas, o Coringa ainda contribuiu com três gols e seis assistências para seus companheiros no torneio.

O capitão ainda participou de oito jogos na Libertadores e seis no Cariocão, conquistado de forma invicta pelo Flamengo. Vale destacar que Gerson deve aumentar o número de partidas disputadas na Copa do Brasil – com oito até o momento. Isso porque o Rubro-Negro tem pelo menos 180 minutos contra o Atlético-MG em busca do pentacampeonato da competição.

Além disso, Gerson se tornou nome carimbado nas convocações de Dorival Júnior e figura entre os cotados à titularidade da Seleção. O meia participou de quatro jogos da Canarinho pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e está, novamente, na pré-lista do treinador da CBF.

Copa do Brasil

A preocupação com Gerson, um dos principais – senão o principal – destaque do Flamengo no ano, se dá também pela Copa do Brasil. Isso porque o Rubro-Negro já conta com desfalques importantíssimos para o jogo de ida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (02), às 16h, no Maracanã.

O Flamengo já conta com o desfalque recente de Nico De La Cruz para o meio de campo. O uruguaio apresentou problemas na posterior da coxa direita e deve ficar de fora inclusive da volta, no dia 10 de novembro. Bruno Henrique, por sua vez, cumprirá suspensão automática e também se tornou baixa de última hora. Há a preocupação com Alex Sandro, que apresentou desconforto muscular na posterior da coxa esquerda.

