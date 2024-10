Atlético e Botafogo garantem premiação milionária

A final da Copa Libertadores da América 2024 será brasileira. O Atlético superou o River Plate, com 3 a 0 no agregado. Já o Botafogo eliminou o Peñarol, com 6 a 3 considerando os dois jogos. Assim, os brasileiros vão decidir a taça, e as diretorias já esperam uma quantia milionária.

A classificação rendeu mais de US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,3 milhões na cotação atual). Vale ressaltar que esse valor é destinado ao vice-campeão do torneio. O vencedor, afinal, vai somar mais US$ 23 milhões (cerca de R$ 132,5 milhões na cotação atual).

Os números do Botafogo já somam R$ 94 milhões; afinal, foram R$ 54 milhões nas fases anteriores, além do dinheiro que entrará com a decisão.

O Atlético tem números um pouco superiores. Até agora, o Galo já garantiu US$ 16,9 milhões (cerca de R$ 97,3 milhões na cotação atual). Essas cifras incluem R$ 17,2 milhões pelos jogos como mandante, além de R$ 1,9 milhão pelas vitórias na fase de grupos; como foram cinco, o total chega a R$ 9,5 milhões. Além disso, por avançar para as oitavas, o clube mineiro garantiu R$ 7,2 milhões, mais R$ 9,8 milhões por vencer o San Lorenzo e R$ 13,2 milhões por eliminar o Fluminense da competição.

Atlético e Botafogo decidem a Copa Libertadores da América no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.