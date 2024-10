Polícia procura presidente, vice e outros quatro membros da Mancha Verde

A Polícia de São Paulo iniciou buscas nesta quinta-feira (31/10) para tentar encontrar e prender o presidente, o vice-presidente e um diretor da Mancha Verde. Além disso, outros três integrantes da organizada do Palmeiras também são procurados pelas autoridades. A justiça decretou a prisão temporária dos seis por 30 dias.

Até aqui, nenhum dos mencionados está preso ou se entregou para as autoridades. Assim, eles estão sendo considerado foragidos pela polícia. Os seis são investigados por suspeita de participarem do ataque aos ônibus de cruzeirenses da Máfia Azul, no último domingo (27/10), que matou um torcedor da Raposa.

Os procurados são: Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Mancha Verde; Felipe Mattos dos Santos, vice-presidente da Mancha Verde; Leandro Gomes dos Santos, diretor da Mancha Verde; Henrique Moreira Lelis, membro da Mancha Verde; Aurélio Andrade de Lima, membro da Mancha Verde e Neilo Ferreira e Silva, professor de artes marciais e membro da Mancha Verde.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Mairiporã como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e tumulto com violência. Além disso, a Promotoria classificou a torcida organizada como ”facção criminosa”.

As autoridades, aliás, estão analisando vídeos que circulam na internet e filmagens de câmeras de segurança para identificar mais autores do ataque a ônibus dos torcedores da Máfia Azul.

Organizada está proibida de entrar nos estádios

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou o pedido do Ministério Público na terça-feira (30/10) e proibiu a Mancha Verde de entrar nos jogos do Palmeiras no estado de São Paulo. Está vetada qualquer camisa ou objeto referido à organizada.

Em suas páginas na internet, a direção da Mancha Alviverde negou que tenha organizado, participado ou incentivado qualquer ação relacionada a emboscada contra os cruzeirenses. E que não se responsabiliza por ações isoladas de palmeirenses envolvidos no ataque.

O incidente envolvendo à organizada Mancha Verde

Por volta das 5h de domingo (27/10), torcedores do Palmeiras armaram uma emboscada, deixando os cruzeirenses encurralados. Ao menos dois ônibus acabaram atingidos (um deles incendiado). As vítimas, aliás, todas cruzeirenses, acabaram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã.

A reportagem do J10 apurou que o torcedor que morreu fazia parte da torcida organizada Máfia Azul de Sete Lagoas, da região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, o presidente da Máfia Azul de Contagem (também da região metropolitana de BH) está com um quadro crítico no hospital.

Aliás, com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, os palmeirenses fugiram do local. Um deles, aliás, portava um fuzil. Em resumo, uma das pistas da Rodovia Fernão Dias ficou fechada para a remoção de bombas caseiras e pregos no asfalto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.