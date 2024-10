Ex-affair de Neymar reúne Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez em jantar

A cantora Gabily, ex-affair e uma das melhores amigas de Neymar, promoveu um encontro de mulheres para celebrar seus 28 anos na Arábia Saudita. Entre famosas e anônimas, duas convidadas ganharam atenção especial dos internautas nas redes sociais. Trata-se de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, e Bruna Biancardi, namorada do astro do Al-Hilal.

Biancardi compartilhou um dos registros da noite especial em seus stories no Instagram, com um boomerang da mesa de sobremesa. Georgina Rodríguez, por sua vez, repostou a publicação e comentou: “Meu encontro de ontem com mulheres maravilhosas”.

Gabily e Neymar mantiveram um forte laço de amizade depois do affair vivido em 2018. A cantora também tornou-se amiga de Biancardi e tem, inclusive, aparecido com frequência nos stories da mãe de Mavie. A artista encontra-se em Riad, na Arábia Saudita, onde os astros do Al-Hilal e Al-Nassr vivem com suas respectivas famílias.

Georgina e Biancardi

Mulheres de dois dos mais badalados jogadores de futebol da atualidade, Rodríguez e Biancardi já trocavam interações nas redes sociais há um tempo. O registro dessa quarta-feira (30), porém, foi o primeiro de um encontro das duas.

A dupla vive na mesma cidade, em Riad, na Arábia Saudita e compartilham de rotinas semelhantes – o que intensifica e aproxima a relação entre as duas. Georgina se mudou para o país em dezembro de 2022, quando Cristiano assinou seu contrato com o Al-Nassr. Bruna Biancardi, por sua vez, chegou à cidade entre agosto e setembro de 2023.

Neymar e Cristiano Ronaldo

Os árabes decidiram entrar de vez no cenário esportivo mundial com investimentos bilionários em nomes notáveis do futebol. Não à toa, Vinicius Júnior se tornou um dos próximos focos do PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita). Neymar, por exemplo, chegou ao Al-Hilal por uma transferência de R$ 490 milhões.

Cristiano Ronaldo assinou com o Al-Nassr em dezembro de 2022 por um vínculo com vigência até 2025. Estima-se que o acordo envolvendo o português prevê ganhous de quase 200 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão) por ano – entre salário e publicidade.

O acordo por Neymar virou recorde de investimento do futebol árabe e ultrapassa os 100 milhões de euros, entre bônus e variáveis. O brasileiro estava no PSG antes de transferir-se ao Al-Hilal, time de Jorge Jesus.

