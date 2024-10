Bayer Leverkusen x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2024/25. Nesta sexta-feira, 1º de novembro, Bayer Leverkusen e Stuttgart se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na partida de abertura da 9ª rodada da Bundesliga. A bola rola na BayArena e coloca frente a frente duas equipes que brigam para se aproximar das primeiras posições da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

LEIA MAIS: Musiala faz hat trick na goleada do Bayern sobre o Mainz

Como chega o Bayer Leverkusen

Após a melhor temporada da história do clube, o Leverkusen segue em grande nível e já acumula 10 jogos sem perder na temporada, somando todas as competições. Assim, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso está na terceira posição da Bundesliga, com 15 pontos, cinco amenos que o líder Bayern de Munique e que o vice-líder RB Leipzig.

Além disso, o Leverkusen ostenta uma invencibilidade de 13 jogos sobre o Stuttgart.

A única baixa para o técnico Xabi Alonso fica por conta de Amine Adli, que fraturou a perna no último dia 23 pela fase de liga da Champions.

Como chega o Stuttgart

Por outro lado, o Stuttgart também vive um bom momento na temporada e promete dificultar a vida do Leverkusen nesta sexta-feira. Isto porque o time comandado pelo técnico Sebastian Hoeneb vem de três bons resultados, incluindo a vitória sobre a Juventus, em Turim, pela fase de liga da Champions.

Porém, o Stuttgart tem uma série de problemas no elenco para enfrentar o atual campeão nacional. As baixas confirmadas ficam por conta de Dan-Axel Zagadou e Luca Raimund, lesionados. Além disso, Deniz Undav, Leonidas Stergiou, Julian Chabot e Yannik Keitel, aparecem como dúvidas.

Bayer Leverkusen x Stuttgart

9ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 01/11/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).

Bayer Leverkusen: Lukas Hrádecky; Piero Hincapié, Jonathan Tah e Edmond Tapsoba; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Robert Andrich e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Jonas Hofmann (Martin Terrier) e Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Anrie Chase, Anthony Rouault e Ramon Hendriks (Maximilian Mittelstadt); Fabian Rieder, Atakan Karazor, Enzo Millot e Jamie Leweling; Nick Woltemade (Deniz Undav) e Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeneb.

Árbitro: Daniel Schlager (ALE).

Onde assistir: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.