Presidente do Peñarol pede liberdade dos torcedores após classificação do Botafogo

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, pediu a liberdade dos torcedores do clube uruguaio que estão presos no Brasil, durante entrevista ao programa de TV Teledoce, do Uruguai, nesta quinta-feira (31).

De acordo com Ignacio, com a classificação do Botafogo, não tem porque manter os torcedores presos. Ele afirma que todos agiram em legítima defesa.

“Já ganharam. Agora, devolvam para casa nossos meninos que só se defenderam e estão presos em outro país e longe de suas famílias. A partir de agora, isso precisa ser tema de Estado e de Governo. Soltem os torcedores do Peñarol já!”, disse.

Mais de 300 uruguaios participaram de uma confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na quarta-feira (23), antes do jogo de ida contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores, no Nilton Santos. Assim, a Justiça determinou prisão preventiva de 21 torcedores do time, que permanecem no Rio de Janeiro.

Em campo, o Botafogo eliminou o Peñarol com o placar agregado de 6 a 3. No jogo de ida o Alvinegro venceu por 5 a 0. Já no segundo jogo, na última quarta-feira (30), o clube uruguaio venceu por 3 a 1, no entanto, não foi suficiente para conseguir a vaga na final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.