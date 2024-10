Corinthians sofre transfer ban por dívida com Balbuena e não pode inscrever jogadores

O Corinthians está impedido de inscrever novos atletas. Afinal, o clube foi punido pela Fifa com o transfer ban, por conta da dívida com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena.

Segundo o site da entidade, a sanção ao Timão começou a valer nesta quinta-feira (31). Assim, o clube do Parque São Jorge está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências. Ou seja, até metade de 2026.

A pena não cabe recurso. Balbuena cobra do Corinthians quase R$ 7 milhões por falta de pagamento dos direitos de imagem na segunda passagem dele pelo clube, que terminou em 2023.

LEIA TAMBÉM: Caixa entra com ação para desbloquear conta do Corinthians em dívida com Pixbet

Para voltar a registrar jogadores, o Corinthians precisa quitar as pendências com o paraguaio. Ou então, entrar em acordo com ele, para que a Fifa retire o transfer ban.

Balbuena iniciou sua segunda passagem pelo Timão em julho de 2022, quando foi emprestado pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, por um ano. Anteriormente, ele havia atuado no Corinthians de 2016 a 2018, quando foi um dos pilares dos títulos do Brasileirão e do Paulistão.

O zagueiro deixou o Parque São Jorge em julho de 2018 após ser vendido ao West Ham, da Inglaterra, por 4 milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação da época).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.