Grupo City tem interesse em Hugo, goleiro do Flamengo emprestado ao Corinthians

O Grupo City, que conta com grandes clubes em sua rede, como o Manchester City, está interessado pela contratação de Hugo Souza. Segundo o jornalista Venê Casagrande, os representantes do conglomerado já entraram em contato com o Flamengo, que possui os direitos do jogador. Eles esperarão a situação do goleiro com o Corinthians para tentar a contratação.

Previsto em contrato de empréstimo, o Corinthians tem a opção de compra de 60% dos direitos do jogador até o final de novembro. O valor é de R$ 4,8 milhões.

Posteriormente a esse prazo, qualquer clube pode tentar a contratação do goleiro.

Corinthians sofre transfer ban

O Corinthians pode ter dor de cabeça para comprar o goleiro Hugo. Afinal, nesta quinta-feira, o clube paulista e foi punido pela Fifa com o transfer ban, por conta da dívida com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. Assim, o clube do Parque São Jorge está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências. Ou seja, até metade de 2026.

Em resumo, para voltar a registrar jogadores, o Corinthians precisa quitar as pendências com o paraguaio. Ou então, entrar em acordo com ele, para que a Fifa retire o transfer ban.

