Com gol de Dybala, Roma bate Torino e volta a vencer na Serie A

Foi graças a um estranho gol de Dybala que a Roma, enfim, encerrou seu jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Italiano. Nesta quinta-feira (31), os Giallorossi fizeram 1 a 0 no Torino, no Estádio Olímpico, na capital italiana, pela décima rodada, subindo na tabela da Serie A.

O gol saiu logo com 20′. A Roma pressionou a saída do Torino, que se complicou em saída de lateral, com Vojvoda recuando errado para o goleiro Milinkovic-Savic. Dybala, esperto, driblou o arqueiro e chutou sem ângulo, de fora da área. O zagueiro Maripan até tentou tirar em cima da linha, mas o destino da bola era mesmo o fundo da rede.

O Torino tentou ensaiar uma pressão, buscando forçar erros da Roma, mas não dava sustos na torcida romanista. Dybala regia a equipe da casa na criação de jogadas, ganhando aplausos. O craque argentino, porém, via suas chances sendo bloqueadas pela defesa adversária.

Na etapa final, o jogo ficou muito truncado, com as equipes errando passes em demasia e trocando posses de maneira atabalhoada.

Próximos passos

Com a vitória, a Roma sobe na tabela e cola no próprio Torino. A equipe da capital fica em décimo, com 13 pontos, um a mais que o rival desta quinta, que fica em nono, com 14.

Os romanistas enfrentam o Verona, fora de casa, no próximo domingo (3), às 14h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto isso, o Torino recebe a Fiorentina, no mesmo dia, mas às 11h.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano

29/10

Lecce 1 x 0 Verona

Cagliari 0 x 2 Bologna

Milan 0 x 2 Napoli

30/10

Venezia 3 x 2 Udinese

Empoli 0 x 3 Inter

Juventus 2 x 2 Parma

Atalanta 2 x 0 Monza

31/10

Genoa 0 x 1 Fiorentina

Roma 1 x 0 Torino

Como 1 x 4 Lazio

