Jogadores do Cruzeiro retrucam provocação do Lanús: ‘Vai ver a gente pela televisão’

Os jogadores do Cruzeiro reagiram à provocação do goleiro Nahuel Losada, do Lanús, após a classificação brasileira para as semifinais da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (30), na Argentina.

“Futebol é assim. Não levo para o lado pessoal. É bom esse estímulo. Isso gera rivalidade. Falou, vamos ver. No dia 23, ele vai estar nos assistindo”, retrucou Matheus Henrique.

O zagueiro Zé Ivaldo, por sua vez, respondeu de maneira ainda mais direta.

“Vá assistir pela TV”, disse o defensor celeste.

O atacante Kaio Jorge, autor de dois gols nos confrontos diante da equipe argentina, também não deixou por menos.

“Ele provocou e tomou dois. Futebol é assim. Quem fala muito acaba levando a pior”, destacou.

A fala da motivação

Anteriormente ao jogo, o goleiro do Lanús havia afirmado que sua equipe era a mais difícil de enfrentar.

“Nós somos argentinos, somos mais fortes, somos vencedores. Acreditamos que esta copa está destinada a nós”, disse.

