Final da Sul-Americana: confira quantos ingressos o Cruzeiro terá direito

A torcida do Cruzeiro terá direito a 12 mil ingressos para a grande final da Sul-Americana, marcada para o dia 23 de novembro, no estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. Alexandre Mattos, CEO do clube mineiro, revelou os detalhes. A venda de ingressos pela Conmebol já começou na última terça-feira (29).

“É um prêmio para o torcedor. É uma satisfação ver o Cruzeiro nesse momento maravilhoso, mas sabemos que ainda há muito a fazer para que essa não seja apenas uma final. Precisamos muito do torcedor lá. Já adianto que teremos 12 mil ingressos destinados à torcida do Cruzeiro.Precisamos que a torcida do Cruzeiro faça uma verdadeira peregrinação”, resumiu Alexandre Mattos.

Leia mais: Kaio Jorge decide, Cruzeiro vence o Lanús e vai à final da Sul-Americana

O Cruzeiro, aliás, se classificou para a final após eliminar o Lanús na semifinal. Agora, aguarda o vencedor de Racing x Corinthians para conhecer seu adversário na decisão.

Conforme informações da Conmebol, os primeiros ingressos estão disponíveis no site www.conmebol.com. Os valores variam de R$ 285 a R$ 1.143, segundo a cotação atual. As categorias são as seguintes (cotação do dia do dólar):

Categoria 1: de 130 a 200 dólares (R$ 743 a R$ 1.143) – disponíveis a partir de 1º de novembro

2: 100 dólares (R$ 571) – disponíveis a partir desta terça

3: de 50 a 60 dólares (R$ 285 a R$ 343) – disponíveis para os torcedores dos clubes finalistas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.