Carille terá novidades para o duelo decisivo do Santos contra o Vila Nova, na Série B

O defensor Luan Peres realizou atividade física nesta quinta-feira (31) sem restrições e pode ser novidade para o duelo com o Vila Nova, no sábado (2), pela 35ª rodada do Brasileiro da Série B, marcada para o Estádio da Vila Belmiro.

Luan Peres, aliás, se recuperou de um estiramento muscular na região intercostal esquerda. Por outro lado, Jair ainda trabalha internamente e cuida de uma inflamação no músculo do quadril direito. A defesa deve ser formada por Gil e João Basso.

Artilheiro do Santos, Guilherme mira acesso e título da Série B

Fábio Carille terá um último treino nesta sexta-feira (1) para os ajustes finais na equipe. O goleiro Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão contra o Ituano, é um dos que retornam à equipe. No ataque, Guilherme continua sendo a esperança de gols do Peixe.

Santos pode confirmar o acesso nesta rodada

Com 62 pontos, o Santos pode confirmar o acesso à Série A. Basta vencer o Vila Nova, enquanto o Ceará não pode derrotar o Avaí no domingo (03). Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa da torcida é enorme. Os santistas prometem a famosa “rua de fogo” assim que o time chegar ao estádio.

