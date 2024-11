Torcedores do Atlético podem comprar pacotes para final da Libertadores

Os torcedores do Atlético já podem garantir pacotes para a final da Copa Libertadores contra o Botafogo. A grande decisão, que será no próximo dia 30 de novembro, no Monumental de Núnez, já tem pacotes licenciados à venda, além dos ingressos.

A Absolut Sport, parceira oficial da Conmebol, é quem oferece o produto, que inclui ingresso, estadia em hoteis de 3 a 5 estrelas – com café da manhã incluso -, transporte exclusivo, seguro viagem e assistência in loco. Existe ainda a possibilidade de patrocinadores, marcas e grupos corporativos personalizarem os pacotes contratados, inclusive adicionando noites extras.

Os pacotes iniciais saem a partir de 1.2 mil dólares por pessoa (cerca de R$ 6.900), com parcelamento. O produto tem limite e as vendas seguem até o esgotamento das unidades disponíveis no primeiro lote. Mais informações podem ser encontradas no site absolutsport.com.br/libertadores.

Campeão da Libertadores em 2013, o Atlético vai em busca do bicampeonato na Argentina. O Galo enfrentará o Botafogo na grande decisão, o que confirmará de qualquer forma o sexto título brasileiro consecutivo na competição continental.

