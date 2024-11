Flaco comenta sabor diferente do Derby e desejo por artilharia no Palmeiras

O Palmeiras treinou nesta quinta-feira (31) com foco total na preparação para o Derby, que ocorre na segunda-feira (4/11), pelo Brasileirão. O clássico está marcado para a Neo Química Arena, a partir das 20h. Maior goleador do Verdão na temporada, Flaco López não marca há mais de um mês. Afinal, balançou a rede pela última vez na vitória por 1 a 0 diante do Vasco, no Mané Garrincha. Apesar da situação incômoda, o atacante argentino mira a artilharia em 2024. Confira o vídeo!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.