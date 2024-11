Hugo Souza aponta ‘deslizes’ para eliminação do Corinthians

O goleiro Hugo Souza do Corinthians, lamentou a eliminação diante do Racing em jogo da semifinal da Sul-Americana. Após o jogo, o arqueiro disse que os “deslizes” foram cruciais para a derrota do clube, no El Cilindro e já projeta sequência no Campeonato Brasileiro.

“A gente não conseguiu em alguns momentos do jogo impor aquilo que queríamos. Não conseguimos ser um time incisivo dentro da nossa estratégia. Sabíamos que seria muito difícil e nos deslizes que a gente teve sofremos dois gols e isso não pode acontecer em uma semifinal. Não poderíamos falhar. Agora, é pensar para frente, corrigir os erros e seguir na nossa luta para honrar a camisa do Corinthians”, disse o goleiro Hugo Souza.

O atacante Ángel Romero, aliás, também lamentou o revés em Buenos Aires e projetou a reta final do Brasileirão.

“É verdade que a gente queria ganhar o título, um título inédito para o clube, deixar o nosso nome marcado. A gente tentou, fez de tudo para conquistar essa classificação para a final. É futebol, começamos bem o jogo, e depois ficamos totalmente desconcentramos. Não fomos o mesmo time e estamos eliminados”, declarou o paraguaio, que ainda completou.

“Temos finais pela frente, na segunda-feira temos um jogo importante no Brasileiro”, destacou.

E agora?

Virando a chave para o Brasileirão e tentando continuar fora da zona de rebaixamento, o Corinthians tem pela frente, afinal, o clássico contra o Palmeiras, na segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena Restam, afinal, sete partidas para o Timão em 2024 diante de: Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio.

O Corinthians, aliás, ocupa atualmente a 15ª colocação do campeonato nacional. No entanto, o clube pode entrar em campo no Dérbi de volta à zona de rebaixamento.

