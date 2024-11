Romero lamenta queda na Sula: ‘Começamos bem, mas desconcentramos’

O Corinthians perdeu para o Racing por 2 a 1 nesta quinta-feira (31/10), em Buenos Aires e deu adeus ao sonhado título da Copa Sul-Americana. O revés frustrou os planos do atacante Romero, que sonhava em conquistar um título continental com o Timão e fazer uma final no Paraguai, seu país natal.

Contudo, na visão do atacante, o Timão até começou bem a partida, mas caiu de rendimento ainda no primeiro tempo e permitiu o Racing controlar a partida. Agora, o paraguaio quer foco total para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“É verdade que a gente queria ganhar o título, um título inédito para o clube, deixar o nosso nome marcado. A gente tentou, fez de tudo para conquistar essa classificação para a final. É futebol, começamos bem o jogo, e depois ficamos totalmente desconcentramos. Não fomos o mesmo time e estamos eliminados. Temos finais pela frente, na segunda-feira temos um jogo importante no Brasileiro”, disse Romero.

Romero havia falado da importância da Sula para o Corinthians

Na véspera da partida contra o Racing, aliás, Romero havia concedido entrevista coletiva e ressaltado a importância do título continental para o Corinthians.

“É muito importante, ainda não consegui um título internacional com o Corinthians. Mas não apenas para mim, para todos o jogo e o campeonato são importantes”, disse o atacante, antes da eliminação.

Sem a Sul-Americana, o Corinthians agora tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar na temporada. O Timão é o 15° colocado, com 35 pontos, mas a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Alvinegro é o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (04/11), na Neo Química Arena.

