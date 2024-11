Conselheiro diz que Santos vai repatriar Neymar em 2025

Secretário-executivo da Segurança Pública do Estado de São Paulo e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Osvaldo Nico afirmou que o Peixe vai repatriar Neymar em 2025. O delegado disse que já existe conversas do Peixe para trazer o atacante de volta ao Brasil. Vale lembrar que o craque da Seleção Brasileira tem contrato com o Al-Hilal até o meio do ano que vem, mas com possibilidade de renovar.

“O Neymar vem para o Santos. Em junho. É a conversa que estamos tendo. Todo mundo jogou com o Neymar no Santos, até Love e André faziam gols. Ele vai para o Santos”, disse Osvaldo Nico.

Caso não renove com o Al-Hilal, Neymar pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2025. O craque brasileiro assinou com o clube da Arábia Saudita 2023, em transação entre o PSG e o Al-Hilal por 90 milhões de euros.

Santos já vem se reaproximando de Neymar

Sonhando com o retorno do ídolo, a diretoria do Santos tem se reaproximado de Neymar e de seus familiares. Afinal, em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro. Ele assistiu o empate contra o Audax Italiano, pela Sul-Americana de 2023, além da vitórias do Peixe em cima de Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão deste ano.

Aliás, Neymar ficou um ano fora dos gramados se recuperando de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. Contudo, o camisa 10 voltou a jogar no dia 21 de outubro, quando o Al-Hilal derrotou o Al Ain por 5 a 4 em jogo válido pela Champions League da Ásia.

