Jogos-treinos viram oportunidade para jogadores sem espaço no São Paulo

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar na temporada, o São Paulo vem apostando em jogos-treinos para manter o ritmo dos jogadores. As atividades ajudam os atletas a manter a forma durante o intervalo sem partidas oficiais. Mas também serve para jogadores menos utilizados ganharem chance nesta reta final de 2024.

Nesta quinta-feira (31/10), por exemplo, o São Paulo enfrentou o E.C São Bernardo em jogo-treino no CT da Barra Funda. A atividade terminou em 5 a 0 para o Tricolor. Contudo, Zubeldía escalou duas equipes distintas nos dois tempos da partida para observar melhor os jogadores.

O time que começou o jogo-treino foi formado por Jandrei, Rafinha, Ferraresi, Belém e Welington; Santi Longo, Nestor e Galoppo; Wellington Rato, Ferreira e André Silva.

A equipe do segundo tempo teve Young, Moreira, Ruan, Sabino e Orejuela; Méndez, Liziero (Rafinha) e Alisson; Nestor (Gustavo Miranda, da base), Henrique e William.

Erick é exemplo no São Paulo

A ideia é observar melhor os jogadores para saber se Zubeldía consegue fazer uma mudança significativa no time titular. Aliás, foi assim que Erick ganhou uma posição na equipe principal. O atacante destacou-se em um dos jogos-treinos e começou as últimas partidas do São Paulo.

“Ter mais tempo para treinamento me permite analisá-los. Erick jogou hoje porque jogou muito bem no amistoso. Isso me fez escalá-lo (contra o Vasco)”, comentou Zubeldía logo após a vitória sobre os vascaínos.

O Tricolor volta a campo apenas na próxima terça-feira (05/11), para enfrentar o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão. Até lá, Luis Zubeldía terá tempo suficiente para avaliar possíveis mudanças na equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.