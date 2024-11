Ainda ausente no Grêmio, Kannemann reclama de dores no quadril e preocupa

O Grêmio sofre com mais um empecilho para ter Kannemann à disposição. Afinal, o zagueiro voltou a se queixar de dores no quadril, problema que vem interferindo também em sua participação nos últimos compromissos da equipe. Importante destacar que Kannemann já é ausência no Imortal nos últimos três jogos. Ele também será desfalque para o confronto com o Fluminense, nesta sexta-feira (01/11), no Maracanã. O atacante Pavón também está fora de combate.

Outras situações que atrapalharam a presença do defensor argentino e o afastaram desde o início de outubro foram um desconforoto muscular. Assim como uma forte virose que contraiu. No entanto, as dores no quadril são uma situação que causa apreensão para a reta final da temporada.

Especialmente porque é um problema antigo, que o obrigou a passar por uma cirurgia, mas no lado esquerdo do quadril, ao fim de 2021. Posteriormente, motivo que o influenciou a ficar longe dos gramados até maio do ano seguinte. Como as dores já causam incômodo há algumas semanas, o temor é de que seja necessária uma nova intervenção cirúrgica. O planejamento inicial do Tricolor Gaúcho é de que Kannemann pudesse estar de volta, à disposição de Renato Gaúcho para o duelo com o Palmeiras. No caso, na próxima sexta-feira.

Outros desfalques do Grêmio

O atacante argentino Pavón apontou desconforto muscular e, por isso, foi ausência na lista de relacionados. Vale ressaltar que o mesmo não vem recebendo chances nos últimos jogos da equipe. Assim, o jovem Nathan Fernandes passou a integrar a delegação que viajou para o Rio de Janeiro, como peça de reposição. Renato Gaúcho deve usar Aravena e Soteldo como os titulares no setor ofensivo, ao lado de Braithwaite.

O Imortal enfrenta o Tricolor das Laranjeiras nesta sexta-feira (01/11), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, representa um confronto direto, já que as duas equipes ainda lutam contra o rebaixamento. Também é um reencontro dos duelos pelas oitavas de final desta e dição da Libertadores, em que o Tricolor Carioca levou a melhor. Atualmente, o Grêmio se encontra na 11ª colocação, com 38 pontos, e uma vantagem de apenas quatro pontos para Z4.

