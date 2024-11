Sem Endrick, Dorival convoca Seleção para dois jogos nas Eliminatórias

O técnico Dorival Jr divulgou, nesta sexta-feira (1º), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), a lista dos 23 convocados (veja ao fim da matéria) para a Data Fifa de novembro. Nos dias dias 14 e 19, a Seleção Brasileira encara os jogos contra Venezuela (fora de casa) e Uruguai (em casa), pelas rodadas 11 e 12 das Eliminatórias, respectivamente.

A convocação, porém, ainda não conta com Neymar, do Al-Hilal (SAU), que só deve retornar em 2025 à Amarelinha.

Em quarto nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o Brasil faz campanha de recuperação. A Seleção de Dorival tem 16 pontos – mesma pontuação do Uruguai, que está em terceiro, mas com saldo melhor (7 a 6). Já a Venezuela, próximo adversário brasileiro, vem em oitavo, sendo um dos três times fora da zona de classificação (contando com a repescagem) das Eliminatórias da América do Sul.

O jogo contra os venezuelanos é numa quinta-feira (14), no estádio Monumental de Maturín, em Maturín, às 18h (de Brasília). Depois, na outra terça-feira (19), o Brasil encara ninguém menos que o próprio Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Planejamento

O diretor de Seleções, Rodrigo Caetano, revelou detalhes do planejamento da Seleção. Ele afirmou que o objetivo é da logística é diminuir a distância, o desgaste e dar oportunidade à comissão uma sessão de treinamento a mais.

“O jogo na Venezuela, por não ser na capital, requer alguns cuidados pela distância, principalmente. Optamos pelo período de treinamento em Belém (PA), um local que sempre de uma forma carinhosa a Seleção foi recebida. O objetivo é diminuir a distância para Maturín (onde o jogo será realizado). Posteriormente retornaremos direto para Salvador (BA), que teremos o mesmo calor humano, e a Fonte Nova lotada para o jogo contra o Uruguai”, detalhou.

Confira a convocação da Seleção para as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias

Goleiros:

Weverton (Palmeiras)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Ederson (Manchester City-ING)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Mônaco-FRA)

Abner (Lyon-FRA)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros:

Murilo (Nottingham Forest-ING)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (PSG-FRA)

Meio-campistas:

André (Wolverhampton-ING)

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Atacantes:

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Savinho (Manchester City-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

Estevão (Palmeiras)



