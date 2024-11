Atlético confirma liberação, e meia será reforço contra o Flamengo

O Atlético confirmou, na tarde desta sexta-feira (1), que o meia Matias Zaracho está liberado e participará do jogo contra o Flamengo, neste domingo (3), no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil.

Em comunicado no X (antigo Twitter), o Galo desejou um bom retorno ao jogador.

“O meio-campista Zaracho foi liberado pelo departamento médico alvinegro e está à disposição de Gabriel Milito para a sequência da temporada”, informou o clube.

Zaracho enfrentou um problema crônico na região do púbis durante uma partida contra o Internacional, pelo Brasileirão. Ele tentou jogar, mas não conseguiu suportar as dores. Diante da demora na recuperação, o clube decidiu realizar um procedimento cirúrgico. Desde então, ele se encontra em processo de recuperação.

Atualmente, o Atlético ainda conta com dois jogadores no departamento médico: os atacantes Bernard e Cadu, que estão em fisioterapia. Ambos tratam contusões nos joelhos.

