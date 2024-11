Dorival explica ausência de Neymar na convocação: ‘Poucos minutos’

Neymar voltou a atuar pelo Al-Hilal depois de um ano se recuperando de grave lesão no joelho. No entanto, ficou de fora da convocação de Dorival Júnior para as partidas do Brasil contra a Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico, portanto, explicou em coletiva de imprensa que a minutagem do brasileiro em campo pesou para a decisão de não o chamar.

“Todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo. Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar”, disse.

A Seleção Brasileira vem de duas vitórias na competição e segue em busca de recuperação e de apresentar um bom futebol. O treinador reconhece que o momento não é o dos melhores.

“Não é uma situação fácil e simples. A Copa América foi muito importante para um conhecimento melhor de cada atleta. Estamos sempre pensando em jogadores que desempenhem funções em campo. Não apenas uma única. Estamos em evolução, ainda não é o ideal, vamos oscilar um pouco ate encontrar essa regularidade, estamos caminhando para uma outra condição. Para que no ano seguinte a gente seja ainda melhores”, afirmou.

Dorival fala sobre Vini Jr.

Vini Jr. era um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro, Contudo, Rodri, do Manchester City, ficou com o primeiro lugar. Dessa forma, o treinador da Seleção Brasileira considerou injusta a premiação, mas vê o reconhecimento e respeito dos brasileiros com o atacante como o maior prêmio.

“Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. Nada contra quem ganhou o prêmio, muito pelo contrário, é o reconhecimento de um dos grandes atletas do futebol espanhol, porém o Vinicius, pelo trabalho que fez, deveria ter tido uma atenção diferente. Mas o maior prêmio que o Vinicius ganhou foi o reconhecimento e o respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça que foi feita com o atleta que poderia ter tido a premiação com merecimento”, afirmou Dorival.

