Praias privadas e vizinho bilionário: conheça o novo terreno de Neymar

O atacante Neymar agitou o mundo fora do futebol ao anunciar a compra de um terreno em Miami, no bairro de Bal Harbour, um dos mais exclusivos da cidade. Além de alimentar os rumores do retorno do trio “MSN” com ele, Messi e Suárez, o local onde o craque brasileiro pretende construir um novo imóvel conta com praias privadas e vizinhos ricos.

Bal Harbour é um bairro luxuoso, localizado ao norte de Miami Beach. Conhecido por suas praias exclusivas, o local oferece bastante tranquilidade e vistas privilegiadas do oceano Atlântico.

Outro destaque do bairro é um shopping de luxo ao ar livre, com lojas de grifes renomadas como Chanel, Gucci e Prada, além de diversos restaurantes.

O bairro também abriga hotéis de alto padrão, como o St. Regis Bal Harbour Resort, que oferece serviços exclusivos e praias calmas, com poucos frequentadores. Para quem busca privacidade, esse é o melhor lugar para visitar.

O local ainda inclui Indian Creek, uma comunidade de luxo apelidada de “Bunker dos Bilionários”, que atrai novos moradores. Essa comunidade tem apenas 41 residências e já abrigou figuras como Jeff Bezos, fundador da Amazon. Ele adquiriu uma casa de sete quartos em 2023 por US$ 69 milhões (R$ 397,73 milhões na cotação atual).

Rumores de Messi, Neymar e Suárez juntos

Ao comprar o imóvel, Neymar fortaleceu os rumores sobre o trio MSN. Este famoso grupo, formado por Messi, Suárez e Neymar, fez sucesso no Barcelona. O argentino e o uruguaio estão atualmente em Miami, e há expectativa de que Neymar jogue novamente ao lado dos ex-companheiros.

A nova propriedade de Neymar está situada em um condomínio fechado em Bal Harbour, um dos mais luxuosos da Flórida. O terreno, com 2.300 metros quadrados, é avaliado em R$ 150 milhões. Uma casa deverá ser construída no local em breve.

Além disso, Messi e Suárez também possuem imóveis na mesma cidade. O uruguaio tem uma propriedade em Fort Lauderdale, avaliada em R$ 66 milhões, enquanto o argentino reside em Bay Colony, onde seu imóvel custou mais de R$ 62 milhões.

O Inter Miami, aliás, conta, além de Messi e Suárez, com Busquets e Jordi Alba. Assim, os rumores sobre a possível formação do “Trio MSN” estão em alta, especialmente após a mídia da Arábia Saudita informar que Neymar está próximo de se transferir para o Miami.

