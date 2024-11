Conmebol define logística e Cruzeiro terá de chegar três dias antes da final

A Conmebol confirmou a logística para a final da Copa Sul-Americana. Pelo planejamento, o Cruzeiro deve chegar ao Paraguai três dias antes da decisão, ou seja, no dia 20 de novembro. Além disso, a entidade divulgou o local de treinamento da Raposa.

O time vai treinar no Estádio Feliciano Cáceres, do Sportivo Luqueño, que fica em Luque, cidade vizinha a Assunção, capital do Paraguai. Assim, o Cruzeiro realizará, pelo menos, dois treinamentos antes da grande decisão.

A expectativa é que o jogo aconteça às 17h (horário de Brasília). A CBF ainda precisa definir outras datas, pois o Cruzeiro tem um jogo agendado contra o Corinthians no meio da semana. Essa decisão será tomada nos próximos dias.

Além disso, o Cruzeiro ficará hospedado no hotel anexo à Conmebol, em Luque. O Racing ficará em outro local, mais distante de Assunção e Luque.

As equipes se enfrentarão no dia 23, no Estádio Nueva Olla, do Cerro Porteño. O Cruzeiro informou que terá 12 mil ingressos disponíveis para sua torcida.

