Ex-dupla Grenal, volante brasileiro conquista título nacional no Tajiquistão

O volante brasileiro Murilo Souza, ex-jogador das categorias de base do Grêmio e com passagens pelo Cruzeiro e Internacional, celebrou mais um título na temporada defendendo o Istiklol, do Tajiquistão. Após conquistar a Supercopa do país, o brasileiro conquistou o título da liga tajique nesta sexta-feira.

Murilo, que chegou ao Istiklol nesta temporada, tem sido peça-chave na equipe, atuando em 23 jogos até o momento. O time, conhecido por sua hegemonia no futebol tajique, assegurou o campeonato de forma antecipada após derrotar o vice-líder Khujand na última rodada, consolidando sua liderança com 48 pontos, resultado de 16 vitórias e apenas uma derrota em 17 partidas.

“Estou muito feliz por conquistar mais um título. Este ano já havíamos vencido a Supercopa do país e agora a liga. O Istiklol tem uma grande hegemonia aqui, e a pressão era grande, mas conseguimos vencer. Graças a Deus, conquistamos esse título”, declarou Murilo.

A carreira de Murilo teve início nas categorias de base do Grêmio, onde se destacou até o sub-17. Em seguida, atuou pelo Cruzeiro na equipe sub-20 e pelo Internacional no sub-23, além de representar seleções brasileiras de base.

