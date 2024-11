Fluminense lança camisa em homenagem à conquista da Libertadores

Em comemoração pelo aniversário do título da Libertadores, que completa um ano na próxima segunda-feira (4), o Fluminense lançou, nesta sexta (1º), uma camisa que homenageia o papel da torcida na final da competição, disputada no Maracanã contra o Boca Juniors (ARG).

A coleção limita-se a 2023 peças, número em referência ao ano da conquista inédita. A camisa reúne as bandeiras tricolores, com as quais a torcida do Fluminense fez a festa na arquibancada do Maracanã. Foi na vitória por 2 a 1, com gols de Germán Cano e John Kennedy. Ambos, aliás, foram os modelos do lançamento.

A peça traz, então, o nome do clube e o registro da data da conquista: “4 de novembro de 2023”. Serão, dessa forma, três modelos diposníveis: masculino, feminino e infantil.

O lançamento será na partida entre Fluminense e Grêmio, nesta sexta, às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, 350 unidades estarão disponíveis para compra em todos os pontos de venda do estádio. O site www.loja.fluminense.com.br e as demais lojas físicas passarão a vender a camisa após o jogo.

