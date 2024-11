Fluminense e Grêmio empatam em jogo com final tenso

Na noite desta quinta-feira, 1/11, Fluminense e Grêmio empataram em 2 a 2. O Tricolor buscou bem mais o ataque diante de um rival recuado, que saiu na frente com Braithwaite. Mas Árias empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Kauã Elias virou. Entretanto, nos acréscimos, o Grêmio, que não fez um bom jogo, achou um pênalti. Reinaldo empatou. Este duelo entre times a perigo na tabela marcou a abertura da pulverizada 32ª rodada, que terá jogos até quarta-feira, dia 6.

Com o empate, o Grêmio permanece em 11º lugar, mas agora com 39 pontos. O Fluminense vem a seguir, com 37 pontos. Mas está apenas três pontos do Z4 e pode perder algumas posições ao fim desta rodada.

Primeiro tempo de gols e equilíbrio

Como o Grêmio demorou a entrar no jogo, o Fluminense foi mais incisivo no ataque. No entanto, não conseguiu criar grandes oportunidades de perigo. Os gremistas só tiveram sua primeira chance em um lance individual de João Pedro, que chutou para fora. A ideia dos gaúchos era buscar o contra-ataque, e um deles encaixou aos 25 minutos. Rodrigo Ely cortou, Reinaldo puxou a jogada e lançou Aravena. Ele fez uma ótima jogada, levou até a área e devolveu para Reinado chutar. Fábio deu rebote, mas Braithwaite aproveitou a única chance que teve em 45 minutos. Assim, abriu o placar: 1 a 0.

O Grêmio seguiu recuado, e o Fluminense mais objetivo, começou a assustar. Dessa forma, Lima não marcou devido a um milagre de Marchesín. O chute foi certeiro, mas o goleiro num refléxo, salvou com o pé. Esse lance acordou a torcida dos cariocas, e Árias passou a se destacar. O colombiano já havia finalizado uma vez com perigo e, aos 42 minutos, driblou Reinaldo e chutou por entre as pernas do rival. Dessa forma, Marchesín foi pego no contra-pé. O Tricolor dominou o jogo.

Fluminense vira no segundo tempo

O Fluminense seguiu superior. Recuado, o Grêmio dependia quase exclusivamente de ligações diretas para Aravena. Numa delas, aos oito minutos, o chileno chutou e Fábio salvou (o juiz deu tiro de meta, erradamente: era escanteio). Mas era o Fluminense que merecia o gol. Árias não conseguiu virar o jogo após passe de Ganso por causa de mais uma bela defesa de Marchesín. E lá estava o goleiro gremista evitando mais um gol em um chute de Kauã Elias, mandando a bola para escanteio. Mas na cobrança, Kauã Elias fez o gol, aos 20 minutos.

Renato fez uma troca tripla no Grêmio. Mas o curioso foi que ele tirou o melhor jogador do time na partida, Aravena. Aos 26, um dos que entraram, Cristaldo quase marcou. Um erro da defesa deu sobra e o gremista cabeceou: Thiago Santos salvou na linha.

Grêmio empata nos acréscimos

Na reta final, Renato fez mudanças que deixaram o time com mais homens de frente. No entanto, a grande chance que foi perdida foi pelo Fluminense, com Nonato. Ocorreu uma confusão envolvendo Marcelo e Mano quando o lateral acabo não entrando nos minutos finais. Nos acréscimos, o jogo indicava a vitória do Flu, mas, em um lance fortuito, Arezo apareceu na área e o goleiro Fábio, atabalhoadamente, o derrubou. Pênalti. Após muita reclamação, três amarelos para o Flu e expulsão de Felipe Melo no banco, aos 53 Reinaldo cobrou e… 2 a 2 no placar.

Fim de jogo e empate com sabor de vitória para o Grêmio. Mas ambos estão com risco. Para o jogo contra o Internacional, na próxima rodada, o Fluminense não terá Ganso, Kauã Elias e Árias; todos levaram amarelo e estão suspensos. Dureza.

FLUMINENSE 2X 2 GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 32ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1/11/2024

Público: 35.278

Renda: R$ 1.159.512,00

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Lima (John Kennedy, 43’/2ºT) e Martinelli (Bernal, 21’/2ºT); Paulo Henrique Ganso (Nonato, 32’/2ºT), Árias e Keno (Marquinhos, 43’/2ºT); Kauã Elias (Cano, 32’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Arezo, 37’/2ºT); Villasanti, Edenilson (Cristaldo, 22’/2ºT), Soteldo (Monsalve, 37’/2ºT) e Aravena (Nathan Fernandes, 22’/2ºT); Braithwaite (Diego Costa, 22’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Braithwaite, 25’/1ºT (0-1); Árias, 42’/1ºT (1-1); Kauã Elias, 20’/2ºT (2-1); Reinaldo, pênalti, 53’/2ºT

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Martinelli, Ganso, Kauã Elias, Árias, Fábio, Thiago Santos (FLU); Soteldo, Braithwaite, Reinaldo e Villasanti (GRE)

Cartões vermelhos: Felipe Melo (Flu, 54’/2ºT, do banco de reservas)

