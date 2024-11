Convocado por Dorival Jr, Gerson vai desfalcar o Flamengo no Brasileirão

Gerson foi o único jogador do Flamengo convocado por Dorival Jr. nesta sexta-feira (1) para os jogos contra Uruguai e Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, o meia, principal atleta rubro-negro nos últimos jogos, ficará de fora do Brasileirão.

Mesmo com o Campeonato Brasileiro parando durante a Data FIFA, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG no dia 13, às 20h (de Brasília), no Maracanã. A partida, que faz parte da 33ª rodada, não poderá ocorrer no final de semana anterior porque rubro-negro e Galo disputarão a final da Copa do Brasil no dia 10.

Como o Atlético-MG participa da final da Libertadores, não há datas disponíveis para o confronto entre as equipes no Brasileirão. Guilherme Arana, do time mineiro, também não atuará na partida pelo mesmo motivo.

Aliás, Gerson já recebeu a convocação pela Seleção Brasileira. No Chile, Pulgar foi chamado. Além disso, Arrascaeta e Varela, do Uruguai, e Plata, do Equador, também devem ser convocados por suas seleções.

