Mano se irrita com Marcelo e muda alteração no empate do Fluminense

Um lance polêmico aconteceu entre os tricolores no empate entre Fluminense e Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. Aos 45 minutos da etapa final, o técnico Mano Menezes se desentendeu com o lateral-esquerdo Marcelo à beira do gramado, deu uma bronca no lateral e desistiu de colocá-lo no jogo.

Marcelo entraria no lugar de Lima. Mano passava orientações para o lateral, mas, aparentemente, se irritou com algum comentário e mandou o jogador retornar ao banco.

O treinador não gostou de alguma palavra proferida por Marcelo. As imagens foram captadas pelas câmeras do Sportv. Imediatamente, Mano rebateu, tirou o lateral da beira do campo e mudou a substituição. O comandante chamou John Kennedy, que acabou substituindo Lima. Naquela situação, o Tricolor vencia por 2 a 1, no Maracanã.

Para piorar o clima no Fluminense, Reinaldo empatou em cobrança de pênalti logo depois. Do banco de reservas, Felipe Melo foi expulso por reclamação nos minutos finais. Agora, o Tricolor carioca ainda segue na luta contra o rebaixamento e pode perder posições na rodada.

