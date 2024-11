Ceará x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

O Ceará recebe o Avaí, neste domingo (3/11), no Castelão, em Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). É um jogo de extrema importância na Série B do Brasileiro, que pode definir a primeira equipe a garantir automaticamente o acesso à elite. Com 54 pontos, o Ceará está em quinto lugar na tabela, o primeiro fora da zona de acesso (G4). Caso não vença o time catarinense, não mais alcançará o líder Santos, que tem 65. Assim, garantiria ao time santista a sua volta à Série A.

Mas o Ceará não pode sonhar em tropeçar por outro motivo: o time está cinco pontos atrás de Sport e Mirassol, que ainda jogam na rodada. Um tropeço significa praticamente o fim de sua chance de entrar no G4. Porém, o time contará com a força de sua torcida. Afinal, pelo menos 30 mil já garantiram presença na partida. Já o Avaí só cumpre tabela. Com 46 pontos, não tem chance de subir e não corre risco de rebaixamento.

Onde assistir

Os canais Premiere e GOAT transmitem a partir das 18h30.

Como está o Ceará

Para este jogo decisivo, o técnico Léo Coelho vai quase com força máxima. Afinal, não contará apenas com o lateral- esquerdo Matheus Bahia, que cumpre suspensão. Assim, Erick entra na posição. Outro desfalque é o reserva Facundo Castro, machucado.

Como está o Avaí

O Avaí já começa a planejar o ano de 2025. Como o time usará os jogos restantes da Série B como amistosos de luxo, já que nada almeja, algumas ações foram feitas. O atacante Ademilson e o lateral-esquerdo Kevin já foram liberados. Além dos dois já fora, o técnico Enderson Moreira não terá o zagueiro Tiago Pagnussat, suspenso.

CEARÁ X AVAÍ

35ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: 3/11/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, Ceará (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Eric Melo; Richardson, Lourenço e Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Leo Condé

AVAÍ: César Augusto; Vinicius, Vilar, Jonathan Costa e Maranhão; Rodrigo Santos, Zé Ricardo e Giovanni; Potker, Gaspar e Hygor. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Lúcio Beiersdorf Flor e Jor Eduardo Bernardini (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

