Flamengo x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

A final da Copa do Brasil 2024 promete fortes emoções, com uma rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético Mineiro. Sendo assim, as equipes medem forças no jogo de ida, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, que estará lotado para acompanhar a decisão. A volta acontece no outro domingo, dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no mesmo horário. Para você não perder nada deste duelo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial, que começa com um pré-jogo que te coloca dentro do estádio. E com a bola rolando, João Delfino estará na narração.