Corinthians vence o São Paulo na ida da semi do Paulistão

O Corinthians derrotou o São Paulo por 1 a 0, nesta manhã (3), no Canindé, em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Paulista. O gol das Brabas do Timão foi marcado por Duda Sampaio, no segundo tempo. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (10), na Neo Química, com o Alvinegro jogando pelo empate.

Em caso de vitória do São Paulo por um gol de diferença, o finalista será conhecido nos pênaltis. Qualquer outra vitória tricolor, classifica o time do Morumbis. Já o Corinthians, naturalmente, avança com qualquer triunfo no Majestoso.

Quem avançar, encara Ferroviária ou Palmeiras na final. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O Corinthians vai em busca de seu quarto título na temporada, afinal, já conquistou o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e a Libertadores da América em 2024.

O primeiro tempo foi bem carente de emoções. O Corinthians teve mais posse e mais finalizações, mas o São Paulo levou mais perigo, com finalizações de Aline Milene e Isa Guimarães. Já a melhor oportunidade do Timão saiu da cabeça de Gabi Zanotti.

Na segunda etapa, o Corinthians dominou amplamente, principalmente após abrir o placar com Duda Sampaio, aos 27 minutos. A volante, aliás, teve outras boas oportunidades ao longo do segundo tempo. O São Paulo quase igualou com Carol Gil, nos acréscimos.

