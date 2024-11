Atlético de Madrid vence Las Palmas pelo Campeonato Espanhol

Neste domingo (3/11), o Atlético de Madrid conquistou uma vitória convincente em casa, no Estádio Metropolitano, ao derrotar o Las Palmas por 2 a 0. Este jogo, que faz parte da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, foi marcado por uma atuação consistente dos Colchoneros. Os gols foram de Simeone e Sörloth, um em cada tempo.

Com esse resultado, o Atlético agora ocupa o terceiro lugar na tabela, somando 21 pontos, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. Além disso, o time deve manter essa posição ao final da rodada, uma vez que o Villarreal, que também possui 21 pontos, teve seu jogo contra o Rayo Vallecano adiado devido às enchentes que afetaram a região de Valência. O Ls Palmas está na zona de rebaixamento, 18º lugar, com nove pontos.

Atlético de Madrid dominante

Durante o primeiro tempo, o Atlético se impôs, enquanto o Las Palmas teve apenas um lance de contra-ataque que realmente assustou a defesa dos donos da casa. O domínio foi dos Colchoneros. Embora a equipe tenha reclamado de uma não marcação de pênalti (mão na bola), o árbitro decidiu seguir o jogo e o VAR não interveio. Durante essa etapa, o Atlético viu Barrios perder grande oportunidade e Griezmann acertar a trave de Cillessen.

No entanto, o Atlético foi para o intervalo em vantagem, graças a um belo gol de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone. Ele recebeu um lançamento pela direita, avançou até a área e chutou cruzado, surpreendendo o goleiro adversário, aos 37 minutos.

No segundo tempo, um susto: após um choque ao tentar bloquear uma finalização atleticana, o goleiro Cillessen, do Villarreal, teve que deixar o campo devido a uma concussão. Assim, o croata Horkas entrou em seu lugar. Apesar das mudanças, o Atlético manteve o controle da partida e, finalmente, ampliou o placar aos 36 minutos. Na sua intermediária, De Paul percebeu a infiltração de Sörloth, que havia saído do banco, e fez um passe preciso. O atacante, então, entrou livre na área e tocou na saída de Horkas, garantindo a vitória justa, com 58% de posse e 15 finalizações, contra apenas uma dos rivais.

Jogos da 12ª rodada do Espanhol

Sexta (1/11)

Alavés 1×0 Mallorca

Sábado (2/11)

Osasuna 1×0 Valladolid

Girona 4×3 Leganés

Domingo (3/11)

Atlético de Madrid 2×0 Las Palmas

Barcelona x Espanyol – 12h15

Sevilla x Real Sociedad – 14h30

Bilbao x Betis – 17h

Segunda-feira (4/11)

Celta x Getafe – 17h

Adiados (pelas enchentes em Valencia)

Villarreal x Rayo Vallecano

Valecia x Real Madrid

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.