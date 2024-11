Em alta na MLS, Luca Orellano, do Vasco, desperta sondagens

Em alta na MLS, o atacante Luca Orellano, emprestado pelo Vasco ao Cincinatti, tem despertado a sondagem de outras equipes. No entanto, o atleta deve ser comprado pela equipe americana por US$ 3 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).

As informações foram divulgadas inicialmente pelo canal “Atenção, Vascaínos”, mas quer não detalhou quais os clubes demonstraram interesse em Luca Orellano. No entanto, de acordo com a publicação, há uma proposta de compra de US$ 4,5 milhões pelo atacante (cerca de R$ 27 milhões).

No entanto, o Vasco nada pode fazer. Afinal, o contrato fala em prioridade de compra ao Cincinatti, que já sinalizou o desejo. Vale lembrar que o Cruz-Maltino comprou Orellano pelos mesmos US$ 3 milhões, mas a cotação da época simbolizava cerca de R$ 15,5 milhões.

Orellano é argentino e jogou no Vélez Sarsfield antes de chegar ao Vasco, em 2023. O ponta-direita disputou 25 partidas pelo Cruz-Maltino, com dois gols e três assistências. Luca foi emprestado ao Cincinatti em fevereiro deste ano. Desde então, são 12 gols e cinco assistências em 41 jogos. Nesta semana, aliás, o atleta de 22 anos fez um golaço diante do Montreal.

