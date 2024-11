Com Depay, Corinthians encerra preparação para o dérbi, pelo Brasileirão

O Corinthians encerrou, neste domingo (3), a preparação para o clássico contra o Palmeiras. A bola vai rolar nesta segunda (4), às 20h, na Neo Química Arena, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Em imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, foi possível notar a presença do atacante Memphis Depay, que é dúvida para o confronto.

Isso porque Depay, de 30 anos e ainda em adaptação, atravessa sequência de jogos. Caso entre em campo, o holandês disputará quatro partidas em 11 dias. No entanto, como o dérbi é importante para o Timão na briga contra o rebaixamento, o camisa 94 pode ser escalado.

O Corinthians aparece em 15º na tabela do Brasileirão, com 35 pontos. Faltam sete rodadas, e, de acordo com a média histórica, o Timão precisa de dez pontos para se garantir na Série A em 2025. O mais provável, aliás, é que o Timão fique com uma das vagas na Sul-Americana de 2025.

Para esta partida contra o Palmeiras, o treinador Ramón Díaz não poderá contar com o meia Igor Coronado, que cumpre suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro André Ramalho obteve efeito suspensivo e está liberado. Já Cacá, Ryan, Héctor Hernandez, Maycon, Diego Palacios e Ruan Oliveira não devem jogar, lesionados.

Assim, uma provável escalação do Corinthians para o clássico tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.