Marcelo não tinha desafetos no Fluminense, mas rescisão é bem-vista

A saída de Marcelo do Fluminense, definida no último sábado (2), segue rendendo. E, de acordo com publicação do “ge” deste domingo (3), há novos detalhes acerca da relação do lateral-esquerdo com os, agora, ex-companheiros de clube.

Afinal, a discussão com o técnico Mano Menezes no último compromisso da equipe, na sexta (1º), no Maracanã, não foi o único ato que desagradou pessoas do dia a dia do Flu. Esta, aliás, foi a gota d’água, segundo a matéria.

LEIA MAIS: Marcelo é o quinto campeão da Libertadores a deixar o Fluminense

“Tá encostando em mim para fazer média com a torcida”, disse o lateral ao treinador, que não gostou e o preteriu, desfazendo a substituição de Marcelo no empate por 2 a 2 contra o Grêmio.

Nos bastidores, o comportamento de Marcelo gerava críticas internas, como seu comprometimento durante a crise do Tricolor no Brasileirão. Dessa forma, muitos atletas do atual elenco concordam com a decisão da saída do experiente jogador.

Marcelo era visto como ‘reclamão’ e não costumava interagir no CT Carlos Castilho. Ainda de acordo com a matéria, funcionários do clube enfrentavam dificuldades em questionar o jogador, incluindo em questões médicas. Apesar disso, não há relatos de desafetos diretos.

O ex-Real Madrid fez 36 jogos na atual temporada, conquistando a Recopa Sul-Americana e anotando três gols e duas assistências. Seu momento mais importante no Fluminense foi em 2023 – ano em que retornou -, quando conquistou o Campeonato Carioca e a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.